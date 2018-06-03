Президент США Дональд Трамп заявил, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, сообщает DEITA.RU.

Так, например, ему не страшна торговая война с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.



"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ирина Петрова