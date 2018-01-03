Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января. Президент США Дональд Трамп в свою очередь прокомментировал это на странице своего Twitter, сообщает Deita.ru.

«Санкции и «другое» давление начинают оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Человек-ракета (Прим. ред. — Такое прозвище придумал Дональд Трамп лидеру КНДР) теперь хочет поговорить с Южной Кореей в первый раз. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — мы увидим», — такое заявление сделал американский президент в своем Twitter.

Планируется, что переговоры пройдут в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На повестке дня будут несколько важных вопросов. В первую очередь возможность участия северокорейцев в Олимпиаде и некоторые другие, касающиеся улучшения взаимоотношений между Южной и Северной Кореей.

Екатерина Лапкина