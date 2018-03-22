Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он хочет наладить отношения с Россией, сообщает DEITA.RU.

По уже сложившейся традиции, мысли о важных решениях Трамп публикует на своей странице в Twitter.

На это раз он написал, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп.

"Поладить с Россией и другими было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он.

Как пишет Трамп, россияне «могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений".

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи.

Позже Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины. Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне



Виктор Бруевич