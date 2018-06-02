Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 21 июня в Сингапуре, сообщает DEITA.RU. Свое присутствие на встрече подтвердил глава Соединенных Штатов после беседы с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

«Мы встречаемся с председателем 12 июня», - сказал Трамп, добавив, что он надеется, что это будет "успешный процесс". «Я никогда не говорил, что все пройдет за одну встречу. Я думаю, что это будет процесс», — цитирует Трампа «ИнтерФакс».

Кроме того, лидер США упомянул в своей речи встречу руководителя МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. По мнению Трампа, у нее могут быть как позитивные, так и негативные последствия.

Екатерина Лапкина