Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ исказили его слова об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает DEITA.RU.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"The Wall Street Journal ложно утверждала, будто я сказал ей: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном" . Безусловно, я этого не говорил. Я сказал: "У меня были бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Большая разница", - написал он.





Трамп отметил, что "к счастью, располагает записью разговора с журналистами".

"Они точно знали, что я сказал и имел в виду. Они просто захотели историю. Ложные новости!" - уверен президент США.



Виктор Бруевич