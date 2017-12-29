Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован дейтсвиями Китая, сообщает "Deita.ru".

На свей странице в Twitter американский лидер написал, что разочарован тем, что торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Пхеньяна продолжается.

«Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Решить проблему Северной Кореи в дружеском ключе никогда не удастся, если это будет продолжаться!» — написал он.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что глава Белого дома не желает тратить время на диалог с лидером КНДР.

Ирина Петрова