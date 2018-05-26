США продолжает вести переговоры с Северной Кореей, чтобы встреча лидеров двух стран состоялась 12 июня в Сингапуре, сообщает DEITA.RU.

«Мы ведем продуктивные переговоры с КНДР о восстановлении саммита, который, если это произойдет, скорее всего, останется в Сингапуре в тот же день, 12 июня. В случае необходимости он будет продлен», — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что отменяет июньскую встречу, которая должна была стать историческим событием. При этом он подчеркнул, что по-прежнему готов встретиться с Ким Чен Ыном «в любом случае и в любое время».

Екатерина Лапкина