Школьный автобусы оснастят мигалками, сообщает «Deita.ru».

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. Изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Кроме того, определены условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, которые участвуют в программе поездки. Также стаж работы водителя автобуса должен быть не менее одного года.



Согласно уже действующим правилам, автобусы с детьми должны сопровождать автомобили ГИБДД, если они идут в колонне из трех и более транспортных средств.

Если перевозка производится в одном или двух автобусах, в ГИБДД подается специальное уведомление. В уведомлении указаны дата, маршрут следования, сведения о транспортной компании, число и возраст детей, марка автобуса, имена сопровождающих лиц.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новые правила перевозки детей вступили в законную силу.

Таисия Масина