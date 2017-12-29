Пассажирский транспорт в Находке изменит свое расписание на "новогоднее", об этом «Deita.ru» сообщили в отделе транспорта и связи городской администрации.

Транспорт 31 декабря будет следовать по маршрутам городского округа в режиме выходного дня. Последние «двойки» выйдут с остановки «КПД» в 22.11, из 2-го Южного микрорайона – в 22.57. «Пятерки» отправятся по городу с Северного проспекта в направлении «Нефтебазы» в 21.37, до остановки «Астафьева» – в 22.17. В обратном направлении завершающие работу автобусы отправятся в 22.19 с «Нефтебазы» и в 23.13 с «Астафьева».

В новом году общественный транспорт выйдет на линию в 06.24 – начнется движение автобусов №2. На маршруте №5 первый транспорт примет пассажиров в 07.12. До 9.00 утра интервал движения по обеим маршрутам составит 20 - 30 минут, позже установлен график c интервалом 8-10 минут.



Будут и отмены. К примеру, 1 января два первых рейса по маршруту №6 не пойдут. Первая «шестерка» от конечной на ул. Маяковского отправится в 8.21. По маршруту №7 «Арсеньева – МДМ» движение начнется в 8.39 от муниципального Дома молодежи, следующий автобус подойдет к остановке в 9.27. №19 в первый день нового года начнет движение от остановки на ул. Фрунзе в сторону ул. Астафьева в 09.10.



Первые рейсы маршрута №26 из микрорайона Врангель выйдут в 7.00, 8.00, 9.20. Встречный транспорт от автовокзала в сторону ул. Первостроителей выдвинется в 7.00, 9.15 и 10.35.

№ 22 с конечной остановки в микрорайоне Ливадия отправится в центр Находки в 11.10. В направлении поселка Южно-Морской движение начнется в 9.50. Транспорт будет курсировать с часовым интервалом до 19.00 Во второй день нового года движение автобусов начнется с 7.00 (от автовокзала) и 8.10 (из Южно-Морского).

Также 1 января отменены №М3 и №11. До 5 января не будут выходить на линии №3, №17, №18.Без изменений в праздничные дни продолжат перевозить пассажиров № 4, №9, и №16.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что изменения ждут пассажиров приморских электричек в праздничные дни.

Таисия Масина