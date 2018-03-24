Маленький пациент серьезно покалечил стоматолога в Приамурье, сообщает DEITA.RU.

Во время лечения мальчик с такой силой сомкнул зубы на пальце врача, что женщина получила перелом. Но больше всего медработника поразило поведение мамы трехлетнего ребенка. Вместо извинений, как пишет Амур инфо, врач получила в свою сторону порцию оскорблений и обвинений в зверстве.

На данный момент стоматолог ушла на больничный, отказавшись оформить производственную травму.

Таисия Масина