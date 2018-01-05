Количество выпитого алкоголя затуманило разум женщины, которая в приступе ревности совершила убийство, сообщает «Deita.ru».

Все началось с застолья "на троих", в котором участвовали муж, жена и подруга жены. Как стало известно полиции со слов убийцы, они мирно распивали спиртные напитки, когда в один момент она приревновала мужа к подруге и убила ее ножом в шею.

Тело жертвы нашли в подъезде одного из многоквартирных домов, в поисках помог муж злоумышленницы, который не стал покрывать убийцу. На данный момент его супруга находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что депутат убила мужа за отказ признаться ей в любви.

Таисия Масина