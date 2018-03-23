Многие мечтают жить жизнью, какой живут трэвел-блогеры. Но не все догадываются, что за этим стоит, рассказывает DEITA.RU.

1. Путешествие – это не норма

Они не путешествуют все время. «Все трэвел-блогеры разные. Некоторые путешествуют всего несколько недель в году, некоторые переезжают в другую страну, поэтому создается впечатление, что они все время путешествуют, а некоторые похожи на меня: постоянно в движении», - рассказывает трэвел-блогер Алекс Рейнольдс.

2. Большая часть их работы – это не путешествия

Даже если вы путешествуете так часто, как можете – например, 2–3 раза в месяц, как Мария Стоянова из Traveling Buzz, то большая часть «работы» на самом деле – это не путешествия. Это написание заметок и историй после этого, говорит Стоянова. «У всех нас есть бесчисленные рассказы о путешествиях, которыми мы делимся все время; поэтому может показаться, что мы постоянно путешествуем, даже если это не так».

3. Они работают очень много

«Балансирование туристического блога/бизнеса и самих путешествия - не всегда легкое дело», - говорит Рейнольдс. «Обычно я занимаюсь осмотром достопримечательностей по утрам и вечерам, а между ними работаю».

4. Instagram правит их жизнью

«Я ощущаю дикое давление!» - говорит Рейнольдс. «Меня немного тревожит, если через несколько дней я не придумаю никаких фотографий для "инсты"».

5. У них не всегда есть время на отдых

«Путешествие иногда очень утомительно, особенно если у вас есть только несколько дней в пункте назначения», — говорит Стоянова. «Зачастую день состоит из планирования, куда поехать дальше, нахождения хорошего места, чтобы поесть, выяснения, как добраться до аэропорта и так далее».

6. Заботы о появлении новой аудитории поглощают их

«Когда я только начинала, я проводила несколько часов каждый день за записями, исследованием, приростом аудитории в моих соцсетях и так далее», — говорит Стоянова. «Теперь, когда мой блог немного более проработан, и он может поддерживать себя, я трачу на него меньше времени. Я бы сказала, что сейчас трачу около 30% своего времени на ведение блога».

7. Они не всегда планируют наперед

«Я, как правило, просто получаю визу, имею четкую идею о том, куда ехать, а остальное решаю уже на месте», — говорит Рейнольдс. «Планирование наперед слишком часто приводит к неудаче — меня всегда отвлекают рекомендации людей, которых я встречаю, и я не могу сказать «нет» спонтанному приключению».

8. Компании им платят… иногда

«Какая-то работа оплачивается, а какая-то нет. Это зависит от работы, ценности того, что я получаю от нее, и насколько я хочу это делать», - отметила Рейнольдс.

9. Давление от необходимости что-то написать - реальность

«Я бы сказала, что я слишком увязла в попытке написать что-то о каждом месте, которое я посетила», - говорит Рейнольдс. Она отметила, что хочет быть избирательной относительно того, о чем она пишет. «В противном случае вы в конце концов утонете в работе»

10. Чтобы вас заметили, понадобятся годы

Стоянова говорит, что многие люди не понимают, сколько работы, усилий и времени занимает поддержание и развитие блога. «Во-первых, для создания чего-то устойчивого требуются годы; большую часть вашего времени приходится писать, находить компании, наращивать аудиторию и многое другое, чего люди фактически не видят», - добавляет она.

11. Они не пишут о каждой поездке

«Когда я чувствую, что мне не хочется делиться мнением от поездки сразу после нее, я откладываю это на другое время», - говорит Стоянова. «Есть много поездок, о которых я ничего не рассказывала в течение нескольких месяцев». Но большую часть времени, признается она, она публикует истории из путешествий, потому что серьезно относится к блогам, «особенно когда люди рассчитывают на нее».

12. Их часто критикуют другие блогеры

«Попытка угодить всем была одной из самых больших ошибок, когда я начинала вести блог», - говорит Стоянова. Как правило, блогеры поддерживают друг друга, но в обществе много судей, добавляет она.

Алина Калинина