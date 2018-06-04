В Приморье 1 по 3 июня зарегистрировано 218 ДТП, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Из них 189 с материальным ущербом, 29 с пострадавшими. 3 человека погибли, 29 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 392 транспортных средства.

Так, например, 1 июня в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о ДТП в районе 602 км автодороги А-370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи.

Специалисты установили, что 46-летний водитель автомобиля Mazda Titan двигался со стороны Владивостока в направлении города Хабаровска. При прохождении 602 км автодороги А-370 «Уссури» мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у края проезжей части большегруз с включенной аварийной сигнализацией, который совершил вынужденную остановку из-за поломки.

В результате автоаварии водитель Mazda Titan получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Стаж вождения погибшего составил 8 лет, в текущем году за грубые нарушения ПДД к административной ответственности мужчина не привлекался. По факту ДТП проводится проверка.

Ирина Петрова