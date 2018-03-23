23 Март 2018, 21:10
Трое чудом спаслись в жестком дтп в Приморье
Источник изображения: dps_vl125
Страшная авария при повороте на село Прохоры в Спасском районе Приморья превратила легковой автомобиль в груду бесполезного металла, сообщает DEITA.RU.
Казалось бы, шансы выжить в такой ситуации - минимальны. Но, по всей видимости, те трое, что в момент ДТП находились в салоне машины, " родились в рубашке". Девушка, находившаяся за рулем, мужчина-пассажир и тринадцатилетний ребенок выжили чудом.
На данный момент все обстоятельства жесткого дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Таисия Масина