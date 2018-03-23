Страшная авария при повороте на село Прохоры в Спасском районе Приморья превратила легковой автомобиль в груду бесполезного металла, сообщает DEITA.RU.

Казалось бы, шансы выжить в такой ситуации - минимальны. Но, по всей видимости, те трое, что в момент ДТП находились в салоне машины, " родились в рубашке". Девушка, находившаяся за рулем, мужчина-пассажир и тринадцатилетний ребенок выжили чудом.

На данный момент все обстоятельства жесткого дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Таисия Масина



