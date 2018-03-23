В ночное время в больницу для оказания медицинской помощи были доставлены трое молодых людей с телесными повреждениями, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам пострадавших, их избили во время конфликта в ночном клубе в центре города.

У двоих молоды людей врачи зафиксировали сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы. Еще одному пострадавшему был нанес удар стаканом в область глаза, в результате которого у него диагностировали рваную рану века, а также гематому.

После оказания помощи все пострадавшие были отпущены домой для прохождения амбулаторного лечения. Сотрудники полиции приступили к проверке по факту нанесения телесных повреждений.

Личности подозреваемых в нападении хулиганов устанавливаются.

Игорь Бегунов