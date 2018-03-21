В дневное время врачи скорой доставили в больницу 11-летнюю девочку с симптомами сильного отравления алкоголем, сообщает корреспондент DEITA.RU. Выяснилось, что проживающая в Первореченском районе Владивостока пострадавшая дома выпила почти бутылку водки.

Причиной случившегося стала тройка по математике, которую девочка получила в школе. В связи с переживаниями несовершеннолетняя взяла стоявшую в холодильнике бутылку водки и почти всю ее выпила.

Пострадавшую госпитализировали в токсикологическое отделение, а на мать школьницы сотрудники полиции составили административный протокол и выписали штраф.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов