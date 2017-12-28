Снегоуборочная техника и дорожные рабочие ликвидировали последствия аварий на сетях водовода «Приморского водоканала», которые произошли на улицах Монтажной и Борисенко во Владивостоке, сообщили Deita.ru в городской администрации.

Образовавшийся ледяной и снежный накат по улицам Монтажной, Борисенко и Спортивной устраняли 7 единиц спецтехники. Такие меры были оперативно приняты в силу того, что ответственные лица не приняли должных мер по ликвидации последствий аварии на инженерных сетях.

Для ликвидации последствий аварий потребовалось около 5 тонн песокосолевой смеси. Автогрейдер и фронтальный погрузчик очистили дорожное полотно от ледяного панциря и снежного наката, после чего оно было обработано противогололёдными материалами. Завершающим этапом стало сметание снежной каши к прибордюрной полосе подметально-уборочными машинами, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта.

Михаил Грач