Прокуратурой Ханкайского района проведена проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в части обращения с отходами животноводства, сообщили Deita.ru в ведомстве.

В селе Пархоменко Ханкайского района утилизация погибших животных происходила путем их закапывания на территории фермы без уведомления ветеринарного специалиста, биометрические ямы на момент проверки отсутствовали и др.

Между тем, такие нарушения могут повлечь возникновение инфекции и очага вспышек болезней животных, в том числе сохраняющихся в почве длительное время.

По факту выявленных нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

Хозяйство оштрафовали на 40 тысяч рублей. В ходе надзорных мероприятий выявленные нарушения устранены.

Михаил Грач