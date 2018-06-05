Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с главой Владивостока Виталием Веркеенко, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Трутнева в Приморский край. Виталий Веркеенко, который стал мэром Владивостока 28 декабря 2017 года, рассказал, что уже глубоко погрузился во все аспекты жизнедеятельности города и изучил проблемные вопросы.

Трутнев и Веркеенко обсудили стратегические проекты развития города, проблемы городской инфраструктуры, изношенность парка общественного транспорта и спецтехники, дефицит бюджета.

Сообщается, что они поговорили и о вводе в оборот неразграниченных земель, земель Минобороны и лесничеств для их эффективного использования в целях развития города и выполнения поручений президента.

Ирина Петрова