Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев убедил главу Росрыболовства Илью Шестакова изменить позицию в вопросе лицензирования любительской рыбалки, сообщает DEITA.RU.

Об этом Юрий Трутнев сообщил на встрече с руководителями средств массовой информации, прошедшей на площадке Дальневосточного медиасаммита.

«Я посоветовал руководителю Агентства по рыболовству внимательнее отнестись к предложению сахалинцев на тему возможной любительской рыбной ловли в количестве три рыбины на человека без лицензий. Он сказал, что свою позицию исправит. То, что ранее он высказался против, я считаю неправильным», - заявил Юрий Трутнев.

Инициатива правительства Сахалинской области о предоставлении возможности вылова гражданами трех экземпляров горбуши удебными орудиями лова имела резонанс, она обсуждается. Первоначально рыбаки и контролирующие организации восприняли идею в штыки, но постепенно позиция начала меняться.

«Что интересно: наука поддерживает, рыбаки не возражают. А Росрыболовство говорит: "Пусть покупают лицензии по интернету". Они, видимо, давно не были на Дальнем Востоке и не знают, что не во всех населенных пунктах до интернета легко добраться. Думаю, что глава Росрыболовства сильно ошибается. Я уже дал ему поручения внести предложения, направленные на удовлетворение желания людей»,- сказал Юрий Трутнев.

Дмитрий Санников