Строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток» началось на черноморском побережье Турции, сообщает DEITA.RU.

Еще в начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию этого проекта. Как пишет РИА ФАН, российский лидер отметил отсутствие отклонений от графика в строительстве газопровода, а также то, что «Турецкий поток» укрепит энергобезопасность Турции и диверсифицирует поставки российского газа в другие страны.



Соглашение о строительстве газопровода Россия и Турция подписали 10 октября 2016 года. Строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая пройдет по дну Черного моря. Первую нитку «Турецкого потока» введут в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторую — в 2019 году.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что стало известно, о чем договорились Путин и Эрдоган.

Таисия Масина



