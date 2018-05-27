В полицию Владивостока за помощью обратилась женщина, приехавшая во Владивосток в качестве туриста, сообщает корреспондент DEITA.RU. Потерпевшая рассказала, что в номере своей гостиницы в центре города она по ошибке перевела крупную сумму неизвестному гражданину.

По словам туристки, она неправильно записала одну цифру во время денежного перевода подруге в онлайн-банке, поэтому ее 80 тысяч получил посторонний человек.

Женщина поняла свою ошибку и попыталась связаться с получателем, однако незнакомец на связь не выходил.

Пострадавшая в результате собственной беспечности гражданка решила обратиться в полицию и сообщить о происшествии. Женщина попросила выйти на получателя ее денег и заставить его вернуть всю сумму.

Стражи порядка приступили к проверке поступившего обращения.

Игорь Бегунов