Сегодня, 6 января, во Владивостоке стартует ежегодный турнир по дворовому хоккею на кубок главы города, об этом Deita.ru сообщили в городской администрации.

Игры непрофессиональных команд будут проходить на муниципальных хоккейных коробках. Сегодня состоятся четыре встречи. В 10 и 13 часов на льду хоккейных коробок пройдут встречи между командами «Рубин» – «Молот», «Акулы» – «Рубин», «Морпех» – «Акулы» и «Морпех» - «Молот».

Сегодня, 6 января, в 10 часов сразятся команды «Морпех» и «Акулы», а также «Рубин» и «Молот». Матчи пройдут по адресам: улица Невельского, 31 и улица Фанзавод, 18. В 13 часов на льду встретятся «Акулы» и «Рубин», а также «Морпех» и «Молот». Первые проведут матч по адресу: улица Русская, 86. Вторые — на Фанзаводе.

Завтра, 7 января, в 10 часов на Русской встретятся «Морпех» и «Рубин», в 11 часов 30 минут — «Акулы» и «Молот» на Фанзоводе.

Напомним, что этот турнир стал восьмым. За звание чемпионов города сражаются 16 команд – «Рубин», «Молот», «Морпех», «Акулы-ВМПТ», «Молот-2», «Русский остров», «Бриз», «Адмирал Кузнецов», «Рубин 2003», «Шторм-2», «Tandra», «FOX IQ 007», «Ярость», «Змеинка», «Викинги» и «Спортландия».

Екатерина Лапкина