21 мая средняя цена на моторное топливо в России составила 42,03 рубля за литр, сообщает DEITA.RU. Получается, что за последние пять недель топливо подорожало почти на два рубля. Такую статистику озвучил Росстат.

Дороже всего в среднем по стране стоит бензин Аи-98 - 48,27 рубля, следом в порядке убывания идут Аи-95 - 43,27 рубля, дизель - 43,1 рубля, Аи-92 - 40,28 рубля.

«Приехала сегодня на заправку, по привычке залила 30 литров 95-го и мне кассир: 1322 рубля… Тут-то мне и поплохело! Я за 30 литров сколько месяцев платила 1254 рубля… Почти на сотку за неделю!» — негодует Анастасия

Виктор также недоволен ценами на бензин. «Заправился с утра. Был возмущен ценой бензина. С учетом того, что несколько недель назад, заправившись на местной АЗС, хана пришла моему бензонасосу. Свечи залило из-за некудышного качества нашего бензина. В нем даже плавали частички какой-то непонятной продукции», — рассказывает он.

Напомним, накануне прошла информация о том, что в правительстве России задумались о регулировании цен на бензин. Так, по словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, стоимость акцизов на дизельное топливо и бензин будет снижена до 1 июля 2018 года.

Екатерина Лапкина