В ночь с пятницу на субботу, 1 июня, на территории приморского порта погиб докер-механизатор, сообщает DEITA.RU.

Как пишет популярный паблик «ДПС-Контроль», в результате ночных работ на территории под колеса крупной техники попал мужчина. На место были вызваны оперативные службы. Медики не смогли помочь пострадавшему, они лишь констатировали смерть мужчины.

По словам старшего помощника руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК России Дарьи Немцевой, управление на транспорте по ДВФО возбудило уголовное дело по факту смерти человека на производстве. Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия. Дальневосточное следственное управление на транспорте подключились к проверке, по поступлении материала проверки из транспортной полиции будет организована процессуальная проверка следственными органами.

Екатерина Лапкина