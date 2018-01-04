Ни для кого не секрет, что утром 1 января многим бывает плохо — кто-то переел, кто-то перепил. Однако благодаря соцсетям стало известно, что утро после новогодней ночи бывает тяжелым не только у людей, но даже у голубей, сообщает Deita.ru.

Популярный паблик в Instagram опубликовал видео с голубем, который встретил новогоднее утром не самым лучшим образом. Птица сидела на багажнике седана, уткнувшись головой в заднее стекло и не реагировала ни на какие раздражители.

«Эй, братан, братан, — обратился автор видеоролика к голубю. — Проснись, брат! Эй, брат!»

Птица ожила только после того, как мужчина тронул ее за крыло. Видимо, испугавшись, быстро упорхнул в неизвестном направлении.

Ролик, получивший народное название — «Утро после Нового года», третий день бурно обсуждаю в социальных сетях. В первую очередь, пользователи пошутили, что голубь, видимо, перепил. «Когда голубь бухнул, а ты нет», «Про меня», «Принесите ему рассол», «С какой бутылки он воду пил?!» — пишут подписчики.

Также они отметили, что такая поза для голубя не естественна и, возможно, птице нужна помощь.

Отметим, по заявлению некоторых пользователей, данное видео снято в Туркменистане.

Екатерина Лапкина