На помощь приморцам служба «скорой» помощи выезжала более 1000 раз, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации. Такое количество обращений поступило медикам за неполные трое суток нового 2018 года. Наибольшее количество звонков – 513 – отмечено вчера, 2 января.

Большая часть вызовов связана именно с празднованием Нового года. Самыми актуальными жалобами стали ухудшение здоровья в связи с чрезмерным употреблением алкоголя, жирной и сытной пищи.

По словам главного врача СМП Владивостока Дмитрия Чурилова, несколько раз врачи «скорой» выезжали на сложные случаи – падение человека с высоты, а также на помощь при ножевых ранениях.

Во время новогодних и рождественских праздников служба «скорой» работает в штатном режиме. При этом официально выходными днями в лечебных учреждениях края объявлены 1, 7 и 8 января. В другие дни большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов Приморья работает по специальному графику, который можно уточнить в регистратуре или на сайте своего медучреждения

Отметим, повышение качества медицинских услуг – задача, которую поставил перед федеральными и региональными органами власти президент Владимир Путин. Исполнение указов президента на территории края.

Доступность услуг, их качество, наличие специалистов – критерии, по которым в Приморском крае дается оценка работы руководителей медицинских учреждений.

Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Приморского края. Для этого необходимо заполнить интерактивную анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Екатерина Лапкина