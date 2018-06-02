Самыми активными после дальневосточников участниками программы «Дальневосточный гектар» стали жители Москвы и Московской области, об этом DEITA.RU сообщили в Минвостокразвитии.

Основная часть получателей «дальневосточного гектара» — 80 процентов — это жители Дальнего Востока, которые решили взять землю. А 20 процентов — россияне из других регионов. В топ-5 недальневосточных регионов вошли Москва и Московская область, их жителями подано 3,6 тысяч заявок. 1,1 тысяча заявлений поступила из Санкт-Петербурга. Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край и Свердловская область, откуда поступило 715 и 660 заявлений соответственно.

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье, чтобы получить землю в этом регионе подано более 46,6 тысячи заявок. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где насчитывается 20,3 тысячи заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с 17,1 тысячами заявок и Сахалинская область, где зафиксировано более 15,2 тысяч заявлений.

Екатерина Лапкина