Морские пехотинцы Тихоокеанского флота в Приморском крае и военнослужащие подразделений разведки в Хабаровском крае приступили к парашютным прыжкам, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО.

Всего же с начала текущего года для военнослужащих запланировано более 16 тысяч прыжков с парашютом. Из них 8 тысяч - зимой и еще столько же - летом.

В ходе данных мероприятий разведчики и морские пехотинцы десантируются с высоты от 500 до 600 метров, в том числе с оружием. В их распоряжении современные парашютные системы Д-10 и «Арбалет», а также самолеты военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8АМТШ.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что зарплата российских военных увеличится с 2018 года.

Таисия Масина



