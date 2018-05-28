В Приморье за четыре месяца произвели более 8 тысяч тонн свинины, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, производство свинины по сравнению с прошлым годом выросло почти на 5%.

«За четыре месяца в Приморском крае произведено 8,3 тысячи тонн свинины, из них в сельскохозяйственных организациях – более 6 тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что приморским сельхозпроизводителям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие крестьянско-фермерских хозяйств, молочного животноводства, производство тепличных овощей.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Михаил Грач