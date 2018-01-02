В новогоднюю ночь на боевом дежурстве в Восточном военном округе находилось более 10 тысяч военнослужащих, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО.

Более 6 тысяч из них несли службу в суточных нарядах и караулах, еще около 4 тысяч выполняли задачи боевого дежурства и боевой службы. В состав дежурных смен вошли военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.

Также военнослужащие дежурили на узлах связи и пунктах управления, выполняли задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что военнослужащих наказали за самоуправство в Приморье.

Таисия Масина