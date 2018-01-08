У руководителя КНДР Ким Чен Ына по голосу обнаружили серьезное заболевание, сообщает «Deita.ru» по материалам южнокорейской газеты «Тона ильбо».

Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука после выступления лидера КНДР Ким Чен Ына с новогодним обращением к народу заявил, что у политика есть проблемы с почками.

Чон Дон Ука проанализировал вибрацию, шумы и амплитуду в произношении согласных звуков Ким Чен Ыном. По словам южнокорейского профессора, с помощью анализа невозможно оценить функции внутренних органов Ына, однако можно понять, что работа почек у него слабее остальных органов.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что в КНДР приняли предложение Сеула провести 9 января в Пханмунчжоме переговоры, на которых будет поднят вопрос участия делегации КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.

Дмитрий Санников