Трех жителей Кавалеровского района, страдающих психическими заболеваниями, лишили водительских прав, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Все эти граждане стоят на учёте у врача-психиатра. У них выявлена параноидная шизофрения, относящаяся к числу тех заболеваний, при которых вождение транспортного средства запрещено.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил в суд иски о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Екатерина Лапкина