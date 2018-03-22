Теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили для проверки документов вне стационарных постов, сообщает DEITA.RU.

Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным возможность сотрудников ГАИ останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов.

Речь идет о подпункте 84.13 Административного регламента МВД по надзору за дорожным движением.

Прежний регламент, который действовал с 2009 года, разрешал проверять документы у водителей только на стационарных постах ДПС.

Выявлять нарушителей эффективнее на дороге, чем на стационарном посту. Поэтому в новом регламенте, действующем с октября 2017 года, инспекторам разрешено останавливать автомобили для проверки документов вне стационарных постов.

Отметим, в России предпринято многое для того, чтобы улучшить ситуацию на дорогах. Так, владельцы таких машин просто не смогут пройти техосмотр.

Виктор Бруевич