Уголовное дело в отношении Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве известного спортсмена Андрея Драчева, передано в суд, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Он обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений в рамках уголовной стать «Убийство» УК РФ.

Как версии следствие, рано утром 20 августа текущего года неподалеку от кафе в центре Хабаровска, Анар Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, пожелал продемонстрировать окружающим свое физическое превосходство. Для этого он спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом ранее ему незнакомым спортсменом. Им оказался известный спортсмен, рекордсмен России, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

В ходе конфликта обвиняемый 21 раз ударил спортсмена по голове. Кроме того, Анар Аллахверанов неоднократно применяет различные известные ему приемы, что привело к многочисленным падениям спортсмена на тротуар.

После того как от полученных травм потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, обвиняемый, добиваясь безусловного наступления его смерти нанес, лежавшему на спине спортсмену еще несколько ударов.

Уголовное дело прокуратура направила в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатерина Лапкина