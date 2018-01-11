задержанный
Источник изображения: «Deita.ru»

Дело об убийстве учительницы английского языка в Приморье рассмотрит суд, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, молодая женщина являлась возлюбленной злоумышленника,  с которым у нее возник конфликт на почве финансов. После ссоры он решил задушить женщину, что  и сделал,  вывезя жертву к мосту через реку Раздольная. Для сокрытия следов преступления, труп преступник выбросил в реку.

Тело погибшей обнаружил местный рыбак.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморская учительница Анастасия Хроленко брала кредит для своего убийцы.

Таисия Масина