Дело об убийстве учительницы английского языка в Приморье рассмотрит суд, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, молодая женщина являлась возлюбленной злоумышленника, с которым у нее возник конфликт на почве финансов. После ссоры он решил задушить женщину, что и сделал, вывезя жертву к мосту через реку Раздольная. Для сокрытия следов преступления, труп преступник выбросил в реку.

Тело погибшей обнаружил местный рыбак.



В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморская учительница Анастасия Хроленко брала кредит для своего убийцы.

Таисия Масина