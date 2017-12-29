Убийца в приморье умудрился совершать преступления даже в колонии, сообщили Deita.ru в прокуратуре.

По версии следствия, схему хищения денежных средств мужчина организовал и реализовывал с июня по декабрь 2016 года, когда отбывал наказание за убийство в исправительной колонии пос. Волчанец Партизанского района.

В качестве жертв он выбирал жителей других регионов, желающих приобрести автозапчасти. Так, злоумышленник находил в сети Интернет объявления потенциальных покупателей, которых убеждал о наличии у него интересующих запчастей.

Введенные в заблуждение доверчивые граждане, выполняли условия «продавца» и переводили деньги на банковские карты, находившиеся в его пользовании. Завладев денежными средствами, свои обязательства мужчина не выполнял.

В случаях, когда потерпевшие просили предоставить им гарантию получения товара, он организовывал отправку неисправных автозапчастей, схожих с габаритами нужных покупателям. После того, как заказчики получали фотографии транспортных накладных, они также переводили денежные средства злоумышленнику.

Действуя подобным образом, ему удалось обмануть более 100 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в Партизанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Михаил Грач