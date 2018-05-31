Служба безопасности Украины сделала сенсационное заявление - "убитый" журналист Аркадий Бабченко жив, а покушение на него инсценировано, сообщает DEITA.RU.



Сам Бабченко прокомментировал спецоперацию так: "Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей".

Как пишет vse42, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это, по данным некоторых СМИ, гражданин Украины, завербованный российскими спецслужбами.

Таисия Масина