Правительство Швейцарии запретило варить живых омаров в кипящей воде. Об этом говорится в поправках к правилам в области ветеринарии, принятых 10 января Федеральным советом страны, сообщает Deita.ru.

Отныне живые раки, включая омаров, не должны перевозиться в ледяной воде или на льду, а перед тем, как отправиться в кастрюлю, они должны быть оглушены.

Теми же поправками регламентируется эвтаназия для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям. В частности, указано, что убийство должно проводиться «профессионально».

Михаил Грач