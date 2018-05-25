В Приморском крае началась доставка единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Дополнительную меру социальной поддержки в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» получат 759 жителей края.

По информации краевого департамента труда и социального развития, размер выплаты – 10 тысяч рублей. Участники и инвалиды войны 1941-1945 годов получат ее в мае-июне вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.

С инициативой о дополнительной поддержке фронтовиков выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Указ о выплатах Глава государства подписал накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее краевое отделение Пенсионного фонда России провело предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В федеральном ведомстве обращают внимание на то, что специально обращаться в территориальные отделы фонда не нужно. Выплата производится в беззаявительном порядке на основании данных, которые имеются в ПФР.

Отметим, по данным Приморскстата, в Приморье средний размер пенсии на начало 2018 года составил 13593 рубля.

Ирина Петрова