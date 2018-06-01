Ученые из Шотландского университета провели уникальный эксперимент, в ходе которого подтвердился стереотип о том, что люди с нарушением здоровья, в частности органов зрения, обладают более высокими интеллектуальными способностями, чем здоровые представители человечества, сообщает DEITA RU.

Исследование проводилось среди 300 000 людей возрастом от 15 до 100 лет. Цель этого мероприятия заключалась в обнаружении связей между генетикой и когнитивными способностями человека.

Научный руководитель Эдинбургского университета Гейл Девис рассказал, что ему удалось найти связь между скоростью реакции, мыслительными процессами головного мозга, показателями состояния здоровья и продолжительностью жизни. По его мнению, наиболее интеллектуальные люди с вероятностью в 32% обладают генами, которые провоцируют близорукость и заставляют надевать очки.

Но и высокие умственные способности не обязательно гарантируют слабое здоровье. Так, например, интеллектуалы редко болеют ангиной, страдают от депрессии, рака и артрита, - уверен Девис. Авторы проекта нашли около 150 участков генома, связанных со скоростью реакции.

Стоит отметить, что психотерапевты также связывают умственные способности человека с нестабильным фоном для здоровья. Мария Комарова, врач-психиатр одной из частных клиник Приморья подчеркивает, что оперативные мыслительные процессы в мозге человека способны провоцировать огромное количество неврологических отклонений. «Самое популярное заболевание среди таких людей – это нервный тик. Те, кто часто сталкивается с психоэмоциональным напряжением – политики, ученые, представители творческой интеллигенции, страдающие тиками мышц лица – встречаются чаще всего», - отметила Мария.

Максим Низкодубов