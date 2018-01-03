Российские ученые дали весьма дельный совет в условиях длительных новогодних праздников, сообщает «Deita.ru».

Они рассказали, как быстро и эффективно справиться с похмельем. Для этого людям, которые выпивают не на регулярной основе, достаточно выпить 50-70 граммов напитка, совпадающего по крепости с тем, от которого появилось похмелье.

Данный метод, по словам профессора Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Алексея Буеверова, не подходит для тех, кто пьет часто или вообще страдает алкоголизмом, так как этот способ может привести к запою.

Если головная боль и слабость не проходят, нужно принять аспирин, избегая при этом таблеток с содержанием парацетамола, так как алкоголь стимулирует ферменты, способствующие его разложению в печени, из-за чего образуются очень токсичные вещества.

Если на алкоголь поутру смотреть невозможно, а принимать таблетки нет желания, положительный эффект с похмелья даст употребление риса или овсянки, а также активированный уголь и большое количество чистой воды.

Для предотвращения похмелья , во время праздника профессор не советует выпивать на голодный желудок и налегать на жирную пищу, это дополнительная нагрузка на печень.

Что же касается самого праздника, то не рекомендуется выпивать натощак, однако, не следует налегать на жирную пищу, так как это станет дополнительной нагрузкой на печень.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что похмелье скоро будет побеждено.

Таисия Масина