Американские ученые отыскали способ печати энергетических материалов на 3D-принтере. Проведенные ими исследования показали, что найденный метод является безопасным, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на hightech.fm.

Как известно, энергетические материалы широко распространены в применении. Это не только фейерверки и взрывчатки. Именно поэтому их производство столь высоко. Теперь же с этим проблем не возникнет и вовсе, как утверждают специалисты Университета Пердью.

Благодаря струйному 3D-принтеру печать разных взрывчаток и других материалов происходит быстро и качественно. Сами же ученые рассказали, что о метод известен им давно, но в теории. Воплотить его в реальность оказалось не так просто. Но результат впечатляет – взрывчатки и некоторые элементы дронов можно напечатать всего за сутки или и того меньше.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что первый в России жилой дом, созданный по технологии мобильной 3D-печати, появился в подмосковном Ступине.

Дмитрий Санников