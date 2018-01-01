Ученые нашли новое применение 3D-принтеру
Американские ученые отыскали способ печати энергетических материалов на 3D-принтере. Проведенные ими исследования показали, что найденный метод является безопасным, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на hightech.fm.
Как известно, энергетические материалы широко распространены в применении. Это не только фейерверки и взрывчатки. Именно поэтому их производство столь высоко. Теперь же с этим проблем не возникнет и вовсе, как утверждают специалисты Университета Пердью.
Благодаря струйному 3D-принтеру печать разных взрывчаток и других материалов происходит быстро и качественно. Сами же ученые рассказали, что о метод известен им давно, но в теории. Воплотить его в реальность оказалось не так просто. Но результат впечатляет – взрывчатки и некоторые элементы дронов можно напечатать всего за сутки или и того меньше.
Ранее «Deita.ru» сообщало, что первый в России жилой дом, созданный по технологии мобильной 3D-печати, появился в подмосковном Ступине.
Дмитрий Санников