Смелость, порой доходящая до агрессии, зависит от активности специальных нервных клеток в головном мозге мужчины, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета в Стокгольме.

Как пишет журнал Nature Neuroscience, на подобную мысль ученых навели эксперименты над грызунами. В ходе них выявлено, что у мужчин и грызунов имеются одинаковые нервные клетки. Наблюдения за мышами показали, что исход конфликтной ситуации зависит исключительно от того, насколько активны данные клетки. Чем выше активность, тем агрессивнее становятся испытуемые, и наоборот.

Для чистоты эксперимента было принято решение механически воздействовать на нервные клетки. В результате самые смелые мыши буквально забивались в угол от страха, а вчерашние трусы шли в бой с противником. Новая модель поведения сохранялась в течение нескольких после эксперимента.

Екатерина Лапкина