30 процентов лишнего веса можно скинуть благодаря уникальным пластырям с иглами для похудения, такое уникальное изобретение придумали ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре, сообщает Deita.ru. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Микроиглы, из которых состоит пластырь, тоньше, чем волос человека. В каждой игле содержится препарат, превращающий белый жир в энергосберегающий бурый.

На данный момент пластырь прошел необходимые тесты на животных. Все звери успешно скинули жир, также у них снизился уровень холестерина в крови.

Отметим, что новые пластыри позволяют худеть, не прибегая к физическим упражнениям.

Екатерина Лапкина