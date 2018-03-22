В потоке фекальных масс затонули надежды жителей Артема на комфортное жилье, сообщает DEITA RU.

«Криком души» назвали свое обращение в редакцию DEITA.RU жители города Артем по адресу Толстого, 4. По словам отчаявшихся людей, их дом утопает в отходах жизнедеятельности. Вот уже на протяжении полутора лет, что мы живём, наш двор превращен буквально в канализацию. По той причине, что стоки с колодца от дома, расположенного выше на ул.Толстого 6/1, текут к нашим стенам. Каждые три дня мы вызываем откачку этого всего. Нас никто не слышит. Наши сети городу на переданы, а за канализацию и воду мы платим исправно. Только на вопрос "кому" нам никто не отвечает» - рассказывает Надежда, жительница дома на улице Толстого, 4.

Подобно герою знаменитого фильма «Такси», жители констатируют всю незавидность своего нынешнего положения: "Мы в дерьме!". Проблема не решается и помощи ждать не от кого. Городская администрация ссылается на то, что сети не переданы им на баланс, поэтому вопрос не в их компетенции и они с этим ничего поделать не могут. Мол, наши сети числятся на балансе у застройщика - обращайтесь к нему. А тот нас всячески игнорирует, не отвечает на наши письма и звонки» - сетуют жители, поясняя, что их дом возводился компанией «Стройинвест» в рамках жилищного кооператива «Учительский дом».





Помимо дома №4 в данный кооператив входят, собственно, тот, в котором прорывает канализацию – №6/1, а также №2.

«Члены кооператива, в основной своей массе - учителя и врачи. 90 % из них брали большие долги, чтобы приобрести квартиру в этих домах. Были собраны деньги и нанята компания-застройщик, которая должна была выполнить комплекс работ. При этом дома принимались дважды с нарушениями, а документы на дом мы получили только в конце прошлого года, хотя въехали в него еще в 2016-м» - рассказывает Надежда. Практически сразу после долгожданного вселения жильцов ждал неожиданный сюрприз в виде канализационной массы, стекающей от соседнего дома.





«Это все не прекращается, с каждым разом все хуже и хуже. Если прошлой зимой прорывы были раз в две недели, то летом раз в неделю. Спецмашины прибывают к нам стабильно. Мы просили прокуратуру разобраться, соответствуют ли сети техрегламенту, выяснить качество стройматериалов. Но весь итог – ответы о том, что «визуально нарушений нет». Причину постоянных прорывов нам также никто не объясняет. Мы заплатили полную стоимость, нам никто поблажек не давал. На начальном этапе стоимость однокомнатной квартиры составляла 1 млн. 250 тысяч, с нулевой отделкой. Но мы не думали, что придется жить в вечном зловонии. Почему мы должны так страдать?» - вопрошает житель дома №4.

Как сообщили корреспонденту в администрации Артемовского городского округа, по имеющейся у них информации, решение данной проблемы достаточно простое - необходимо почистить колодец. Вопрос лишь в том, кто это должен сделать.

По словам начальника Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации АГО Галины Волошиной, застройщик в лице компании «Стройинвест» не передал наружные и канализационные сети ни в муниципальную собственность, ни в какую-либо иную специализированную организацию.





«После того, как нам стало известно о том, что затапливает два дома, данная информация с требованием принять меры была передана обслуживающей дом управляющей кампании» - рассказала Волошина. Как пояснила начальник управления, администрация не имеет полномочий по принуждению застройщика к передаче сетей городу.

«Он может их передать, а может оставить себе и эксплуатировать. Для нас наиболее оптимальным вариантом была бы передача сетей в муниципальную собственность. После чего они переходят в долгосрочную аренду специализированному предприятию, как правило, это приморский водоканал, а оно уже содержит их за счет тарифа».

«Худший вариант, - продолжает Волошина, - когда на застройщика воздействует прокуратура. Хотя порядочные застройщики сразу сдают исполнительную схему и передают сети городу».

«Эта долгоиграющая проблема присутствует у всех «сигинуровских» (Николай Сигинур – владелец компании «Стройинвест», по совместительству почетный житель города Артема и экс-депутат местной Думы) домов – будь они построены в рамках переселения из аварийного жилья или кооперативов. Он просто не сдает сети на баланс. Город вмешаться в эту ситуацию не может. А застройщик проблему не устраняет, но и городу ничего не передает. Заставить его никто не может. Хотя в случае серьезной аварии ни город, ни водоканал туда средства вкладывать не будут» - делится информированный источник в городской администрации.

Впрочем, сам застройщик придерживается диаметрально иного мнения. Как сообщил в разговоре с корреспондентом Николай Сигинур проблема с канализацией, действительно, имеет постоянный характер. Однако причина вовсе не недобросовестность застройщика, а неправильная эксплуатация сетей жильцами дома №6\1.

«Я посоветовал жильцам найти и наказать, того кто засоряет колодец. Его регулярно чистят и что только оттуда не достают - вплоть, простите, до трусов» - сообщил застройщик. Более того, как заявил Сигинур сети не принадлежит застройщику, а переданы собственникам в момент сдачи дома в эксплуатацию.

«Компания «Стройинвест» не имеет к сетям никакого отношения. Был создан жилищный кооператив «Учительский дом», который нанял нас в качестве застройщика. Я сдал дом в эксплуатацию и передал дома и сети в собственность жильцам, то есть кооперативу. Жильцы же могут передать их на баланс города. Если у жильцов имеются претензии на качество канализационных систем, мы готовы рассмотреть и разобраться - засоряется канализация по вине жителей или же по нашей вине» - заключил застройщик.

Между тем, в самом кооперативе «Учительский дом» о факте передачи им сетей оказались не в курсе.

«Сети принадлежат «Стройинвесту», который их сейчас передает городу, в управление водоканала. Нам застройщик сети не передавал, он передал их на обслуживание управляющей компании «Новосел». У нас нет акта приемки-передачи» - сообщила председатель правления кооператива Валентина Ларькова, отметив, что по имеющейся у них информации, в настоящее время работу по передаче сетей городу ведет кадастровый инженер компании-застройщика.

«На этапе строительства мы несколько раз делали замечание застройщику по поводу канализационных сетей. Насколько мне известно, управляющая компания с наступлением тепла будет откапывать и менять трубы на больший диаметр» - рассказала собеседница агентства.

Слова Ларьковой о том, что в деле по определению хозяина канализационных сетей начали происходить первые сдвиги, подтверждают и в самом «Стройинвесте».

«Понимаете, дома ввели в эксплуатацию, подвели сети - все работало. В актах ввода сети были прописаны. Но получается так, что эти сети никому не принадлежат. Сейчас встал вопрос о передачи их городу. К нам обратился председатель кооператива, попросил помочь отдать сети, мы пошли на встречу. В настоящее время мы готовим документы, технические планы, после чего будет решаться способ их передачи администрации» - рассказал представитель компании-застройщика.

Пока в бюрократических муках рождается решение канализационной проблемы, жильцы «учительских домов» продолжают вдыхать все «прелести» своего положения, что называется полной грудью.

«Кооператив пытается откреститься от нас, говорит: «Что вы делаете? Зачем шумиху поднимаете? Стали обещать очень много неприятностей, но мы останавливаться не хотим, потому что нужно решить эту проблему. Кооператив от нашего имени заключал договоры с застройщиком. Который, кстати, обязан нести гарантийные обязательства в течении пяти лет. Расторжения договоров между нами и «Учительским домом» не было. А значит, кооператив до сих пор является нашим действующим представителем. Сейчас все растаяло – наша управляющая компания в прошлое воскресенье шесть раз пригоняла машину, откачали буквально на метр. Вся эта грязь тащится в наши дома детьми. В доме зафиксированы уже заболевания. Дети болеют, то ли из-за того, что весна, то ли из-за зловония, стоящего в дворе. Они ведь копошатся в этом всем, мы их постоянно отгоняем» - говорят, проживающие в доме №4 люди.

«В теплые времена здесь стоит ужасный запах», - делится жительница улицы Толстого Надежда, - И неудивительно, у нас во дворе -сплошной сортир. Санитарная ситуация катастрофическая, понимаете, растает и все это… буйным цветом. А мы этим дышим. Как можно так жить? Я мама двоих детей, и не хочу, чтобы они продолжали жить в этом говне!».

Михаил Грач