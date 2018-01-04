Вечером 3 января в доме по улице Ленинская села Монастырище Черниговского района произошел пожар, сообщили «Deita.ru» в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Оперативно прибыв к месту возгорания, брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении пожарные столкнулись с горением фронтона и веранды частного дома. На момент пожара в помещении находился один человек, которого спасатели спешно вывели на свежий воздух. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огню противостояли 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о пожарах в жилых частных домах и в квартирах многоэтажных домов. Только перед Новым годом, 31 декабря, было потушено 11 техногенных пожаров на территории Приморского края.

Дмитрий Санников