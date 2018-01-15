Удивительную преданность в Приморье демонстрируют собаки, оказавшиеся в беде, сообщает DEITA.ru.

"В Черниговском районе на трассе сбили собаку. И вот уже третьи сутки вторая собака не отходит от нее ни на шаг.

Она просто лежит в снегу вдоль дороги, а когда к ней пытаются подойти, рычит и кидается на людей, не подпускает никого к себе, и сбитой собаке", - сообщается в сообществе "Безумный Владивосток" VK.

Подписчики соболезнуют несчастному псу и восхищаются преданностью друга.

Василий Кучин