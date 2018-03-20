В Приморском океанариуме отметили день рождения байкальских нерп, об этом DEITA.RU сообщили в морском музее.

Байкальским нерпам Бусинке и Тучке исполнилось два года. Еще один обитатель экспозиции «Озеро Байкал» — тюлень Альф, на четыре года старше своих подруг. Сегодня, по случаю общего дня рождения, для тюленей приготовили торт-ассорти из корюшки, мойвы и красной рыбы и даже зажгли на нем маленькие свечи.





«Наши нерпы совсем молодые, — рассказывает наставник байкальских нерп Дарья Максименко. — Они еще растут, за год каждый прибавил в весе порядка 10 килограммов. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а кроме того, стали героями документального фильма National Geographic».





Ранее прошла информация о том, что живущие в экспозиции «Озеро Байкал» Приморского океанариума нерпы — любимцы посетителей. Они легко поддаются дрессировке, особенно Бусинка. По словам ухаживающей за животными Дарьи Максименко, достаточно показать элемент дважды, и в третий раз Бусинка все делает сама.

Екатерина Лапкина

Фото: Приморский океанариум