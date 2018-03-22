Законопроект об ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете приняла в первом чтении Госдума, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что ежегодно в интернете публикуется около 30 тысяч подобных объявлений. Общий рынок нелегальной торговли краснокнижными животными и их частями эксперты оценивают в 19 миллиардов долларов.

Как пишет РГ, наказание предусматривается как за продажу, так и за покупку в интернете редких животных или их дериватов. Парламентарии считают, что наказание до девяти лет лишения свободы позволит снизить спрос в данной сфере.

Таисия Масина